Четверых возвращенных из Ирака детей доставят 20 ноября в Чечню

ГРОЗНЫЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Четверых детей из Чечни и Ингушетии, которых вернули накануне из Ирака, доставят в Грозный утром 20 ноября. Об этом сообщила во вторник ТАСС член совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

Вечером 18 ноября в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил на Родину 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Их привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, где им предстоит пройти комплексное обследование.

"Двое детей из Чечни и двое - из Ингушетии. Это наши заявители, как и большинство возвращенных вчера детей. В 04:00 мск они прилетят в Грозный", - сказала она.

По ее словам, дети из Чечни будут переданы бабушке, которая и написала заявление с просьбой их вернуть. "Ее дочь с детьми уехала к мужу в Сирию, его убили, а ее осудили в Ираке на 15 лет, дети находились в лагере. У женщины 13 членов семьи оказались в Сирии и Ираке, это сыновья, снохи, внуки и правнуки. Некоторых из них уже нет в живых", - уточнила Саратова.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена, и в Багдаде их почти не осталось.