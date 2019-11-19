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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство россиян откладывают деньги на будущее

68% респондентов ориентированы на сберегательное поведение и не готовы к крупным покупкам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 25% респондентов готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Две трети россиян (68%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости тратить по минимуму, стараясь сохранить максимальную сумму на будущее. Около 22% респондентов считают правильным побыстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения вложить во что-нибудь ценное.

"Удачным нынешнее время для совершения крупных покупок считает каждый четвертый россиянин - 25%. Однако более половины россиян настроены более осторожно и не планируют совершать крупные траты - 55%", - говорится в материалах опроса.

Доверие к банкам в течение последних месяцев остается практически неизменным. Размещать сбережения на депозитах считают целесообразным 45% граждан, забрать сбережения из банков советуют 31% опрошенных. "Каждый пятый россиянин считает возможным в настоящее время получение кредитного займа (13%), хотя большинство придерживается обратного мнения - 70%", - отмечено в сообщении.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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