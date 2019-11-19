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Дети из Ингушетии в 2020 году впервые примут участие в киносмене в "Орленке"

Школьникам необходимо будет представить грамоты о хорошей учебе или победе в любой образовательной олимпиаде, а также видеоролик на любую актуальную тему

МАГАС, 19 ноября. /ТАСС/. Группа школьников из Ингушетии в возрасте от 11 до 17 лет впервые примет участие в киносмене Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг", который пройдет в сентябре 2020 года в "Орленке". Об этом сообщила ТАСС руководитель представительства Союза кинематографистов РФ по Ингушетии Мадина Дзортова.

"В рамках кинофестиваля "Золотая башня" к нам приезжала гендиректор форума "Бумеранг" Наталья Васильева, мы договорились о сотрудничестве. В 2020 году дети из Ингушетии впервые смогут принять участие в киносмене "Бумеранга", которая ежегодно проходит во Всероссийском детском центре "Орленок". Около 15 детей, в возрасте от 11 до 17 лет будут отобраны для участия в форуме, они будут претендовать именно на бюджетные места", - сказала Дзортова.

По ее словам, детям, которые решат принять участие в киносмене "Бумеранга", необходимо будет представить грамоты о хорошей учебе или победе в любой образовательной олимпиаде, а также видеоролик на любую актуальную тему.

"Во время своего визита Васильева пообщалась с нашими школьниками, они очень заинтересовались проектом и были впечатлены, когда им показали работы их сверстников-участников прошлой киносмены. У нас очень талантливые дети на самом деле, и в них есть большой потенциал. Кинематография - одно из важнейших направлений культуры, которое объединяет в себе историю, творчество, искусство и многое другое, оно развивает в человеке лучшие качества, думаю, у наших детей все получится", - отметила собеседница агентства.

В 2014 году в Ингушетии впервые провели кинофестиваль "Золотая башня", который призван развивать киноискусство на Северном Кавказе. С идеей проведения кинофестиваля выступили министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России народный артист Клим Лаврентьев. Также для развития кинематографии в регионе, власти республики намерены создать Государственное управление по кинематографии Республики Ингушетия.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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