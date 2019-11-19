Граффити с портретом Льва Толстого нарисовали на доме в Туле по проекту "Портрет памяти"

ТУЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Тульская область присоединилась к акции "Портрет памяти", организованной Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) при поддержке Минстроя РФ. Первое граффити с изображением Льва Толстого открыли во вторник на фасаде одного из домов в Туле.

"Идея основана на том, что в процесс капитального ремонта вовлекаются все жители, и очень важно, чтобы они и дальше принимали участие в сохранении своих домов, были неравнодушны к их внешнему виду", - сказала на открытии граффити исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова.

Дом, на фасаде которого нанесено граффити с изображением Льва Толстого и его цитатой - "Сильные люди всегда просты", находится в Зареченском округе Тулы. Он построен в 1959 году, капитальный ремонт в нем провели в 2019 году, отремонтировали кровлю, заменили внутренние коммуникации, восстановили внешний вид здания.

"Проект "Портрет памяти" будет продолжен, основной критерий для участия в нем - качественный и выполненный в срок капитальный ремонт. Участниками проекта могут стать жители не только Тулы, но и районов Тульской области. Саму работу выполняет подрядчик на средства спонсоров, без использования финансов регионального фонда капремонта и жителей", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков.

По его словам, выбор исторического персонажа для изображения на фасаде, цветовое решение композиции предварительно согласуются с жителями, администрацией муниципалитетов.

Проект "Портрет памяти" стартовал в России в 2018 году. Первый мурал с изображением летчика Александра Мамкина, который пожертвовал жизнью ради спасения детей из немецких концлагерей в годы Великой Отечественной войны, создали на фасаде одного из домов Самары. В рамках проекта граффити уже появились на 11 домах в разных городах страны. В сентябре 2019 года проект получил поддержку Минстроя РФ.

