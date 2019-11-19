Суд обязал Минздрав Тульской области обеспечить лекарством женщину с болезнью легких

ТУЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Богородицкий районный суд Тульской области обязал министерство здравоохранение региона обеспечить лекарством инвалида второй группы Анну Окорочкову, страдающую генетическим заболеванием легких. Ежемесячно ей необходимы три упаковки препарата на общую сумму около 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе.

"Суд обязал районную больницу и министерство здравоохранения Тульской области обеспечить Анну Окорочкову жизненно необходимым медицинским изделием. Речь идет о растворе для ингаляций "Гианеб", одна его упаковка стоит порядка 5 тыс. рублей, в месяц ей необходимы три упаковки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что прокуратура настояла на пожизненном обеспечении женщины препаратом либо до отмены его назначения лечащим врачом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 18 ноября поручил региональным следственным управлениям проверить факты нарушения прав граждан, озвученные в СМИ. Один из них касается жительницы Богородицкого района Анны Окорчковой, имеющей неизлечимое генетическое заболевание. Схему лечения ей назначили врачи московского НИИ пульмонологии, но закупать препарат за бюджетные средства в местных органах здравоохранения сочли "бесполезной тратой средств".

Раствор для ингаляций "Гианеб" применяют в качестве отхаркивающего средства при лечении заболеваний органов дыхания, в том числе таких сложных нарушений, как муковисцидоз, необратимое расширение бронхов.