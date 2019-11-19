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Песков 25 ноября расскажет о новой грантовой кампании Русского географического общества

Председатель медиасовета Русского географического общества уточнит, проектам какой тематики и в каких жанрах организация будет отдавать предпочтение

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель медиасовета Русского географического общества (РГО), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября расскажет о предстоящей кампании по выделению медиагрантов РГО. Как сообщает пресс-служба организации, Песков в начале следующей недели проведет пресс-конференцию, посвященную очередному конкурсу медиагрантов.

"В ближайшее время РГО определит дату старта очередной грантовой кампании. В преддверии этого события председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков объяснит, что РГО ожидает от заявок, проектам какой тематики и в каких жанрах будет отдавать предпочтение и почему", - говорится в сообщении.

Русское географическое общество выделяет медиагранты с 2010 года. За девять лет гранты получило 247 проектов, на эти цели выделено свыше 538 млн рублей. РГО финансово поддерживает создание документальных, научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, тревел-блогов, мультипликационных роликов, мультимедийных проектов, производство другого контента, тематика которого соответствует целям и задачам организации.

Участники грантовых конкурсов РГО получают возможность вместе с членами Русского географического общества отправиться в научные экспедиции, изучить исторические артефакты и редкие находки, пройти по следам русских первопроходцев, протестировать новые туристические маршруты. "Простым, понятным языком они рассказывают о научных открытиях, "воскрешают" забытые страницы нашей истории, привлекают внимание к глобальным проблемам экологии, изменения климата, охраны редких видов животных и сохранения объектов культурного наследия страны", - отметили в пресс-службе РГО.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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