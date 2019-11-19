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В Тюмени 39 школьников заболели пневмонией

Заболевание обнаружили у учащихся шести школ

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Карантин из-за пневмонии введен в классах шести школ Тюмени, заболевание выявлено у 39 школьников. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского департамента образования.

"Карантинные мероприятия на сегодняшний день введены в шести классах в средних образовательных учреждениях Тюмени: средних общеобразовательных школах №7, 13, 30, 37, 94 и гимназии №16. Причина: у 39 учащихся выявлена внебольничная пневмония. Ограничительные мероприятия продлятся в среднем до конца ноября - начала декабря. Во всех учебных заведениях проведены необходимые профилактические обработки", - сказал собеседник.

В пресс-службе уточнили, что ни одна школа областного центра на карантин не закрыта. Речь идет лишь о переводе учащихся на кабинетное обучение. "Они не перемещаются из одного класса в другой. Занятия по всем предметам проводятся в одном классе", - пояснили в департаменте.

Подобные карантинные мероприятия введены в двух группах дошкольных учреждений областного центра. "У одного ребенка в детском саду №50 выявлен острый гастроэнтерит. Еще у троих воспитанников детсада №185 обнаружена энтеровирусная инфекция", - уточнил собеседник.

Теги
РоссияТюменская область
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