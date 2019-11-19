Более 600 тысяч российских туристов посетили ОАЭ в первой половине 2019 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Число российских туристов, посетивших ОАЭ в первой половине этого года, превысило 600 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов.

"Вступление в силу соглашения об отмене виз придало второе дыхание туриндустрии. В 2018 году Эмираты, и ранее являвшиеся одним из популярных направлений для российских туристов, посетило около 900 тыс. россиян. За первую половину 2019 года, по некоторым данным, число туристов уже превысило 600 тыс. человек", - сказал посол.

По мнению дипломата, туристическая инфраструктура ОАЭ прекрасно развита и подстроена под запросы и культурные особенности выходцев из разных стран.

Кузнецов отметил растущий турпоток из ОАЭ в Россию. "Приятно слышать положительные отзывы эмиратских граждан, посетивших нашу страну, что говорит о том, что и мы в туристической области показываем себя весьма достойно", - добавил посол.