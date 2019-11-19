В скорой помощи во Владимире работает в три раза меньше специалистов, чем необходимо

ВЛАДИМИР, 19 ноября. /ТАСС/. Количество бригад скорой помощи во Владимире втрое меньше, чем необходимо. Об этом по результатам заседания рабочей группы по решению проблемной ситуации, сложившейся на городской станции скорой помощи, сообщила во вторник пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области.

Ранее прокуратура Владимирской области начала проверку после жалоб сотрудников скорой помощи Владимира на тяжелые условия труда и сокращение зарплаты, ведомственную проверку также начал областной департамент здравоохранения. Для решения проблемы законодательное собрание региона инициировало создание рабочей группы, куда вошли депутаты от всех фракций, представители областной администрации, прокуратуры и сотрудники владимирской станции скорой помощи.

"За год из скорой уволились 17 фельдшеров. В смену заступает 12 бригад вместо 35. Реанимационная бригада на 350 тыс. населения всего одна", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на сотрудников станции скорой помощи.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники скорой помощи жалуются в первую очередь не на низкие зарплаты, а на организационные проблемы. В частности, на отсутствие времени на санитарную обработку машин, а также отсутствие специализированной службы детской скорой помощи, которая была объединена со взрослой в 2013 году. Это повлекло за собой увольнение большого количества специалистов и увеличение время приезда на дом с 20 минут до 2 часов.

14 ноября 50 сотрудников станции скорой помощи направили письмо с жалобами на урезанную зарплату и на неудовлетворительные условия труда главе региона, в прокуратуру, в трудовую инспекцию, региональное заксобрание и в приемную президента РФ. Как сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев, работники станции не подтвердили информацию о снижении уровня зарплаты.

Ранее власти региона неоднократно заявляли о нехватке медицинских кадров, до конца 2024 года будет направлено около 1,9 млрд рублей на решение проблемы по нацпроекту "Здравоохранение". Сегодня в учреждениях региона дефицит врачей составляет около 20%, среднего медицинского персонала - около 8%.