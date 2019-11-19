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Титов разработает нормативный акт для возвращения фигурантов "лондонского списка" в Россию

По словам бизнес-омбудсмена, механизм этого процесса прорабатывается совместно с Генпрокуратурой

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов совместно с представителями Генпрокуратуры разработают нормативный акт, который закрепит процедуру возвращения в Россию фигурантов так называемого лондонского списка, исключив их арест. Об этом Титов сообщил во вторник на лекции в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

"Получили поддержку прокуратуры в том, что это (процедуру возвращения в РФ фигурантов списка - прим. ТАСС) надо сделать институционально. То есть мы должны сделать некий нормативный акт, по которому люди, находящиеся за рубежом в розыске, могут обращаться в прокуратуру или в какую-то специальную инстанцию, и им будет обеспечен въезд в страну без применения меры содержания под стражей. Таким образом, они смогут нормально участвовать в процессе по собственному уголовному делу", - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, совместно с Генпрокуратурой прорабатывается механизм этого процесса. "Один из вариантов решения вопроса - залог. Сейчас мы смотрим, как это можно нормативно реализовывать", - добавил Титов.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. По словам Титова, всего в списке находится более 40 человек, девять его фигурантов уже вернулись на родину.

Теги
ВеликобританияРоссияТитов, Борис Юрьевич
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