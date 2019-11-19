Медведев пошутил на тему большого количества вопросов Румасу от белорусской прессы

ГОРКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев шутливо объяснил повышенный интерес белорусских журналистов к его коллеге из Минска Сергею Румасу. Как заявил Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии, журналисты просто "реже видят" Румаса.

На пресс-конференции после вопроса, который главе правительства России задала корреспондент ТАСС, и ответа премьера слово взяла представительница белорусской прессы и задала сразу несколько вопросов. Журналист не пояснила, кому они адресованы, за нее это пришлось делать Медведеву. "Нас не спрашивают, кому вопрос, - отметил он. - Но явно если это белорусская сторона [задает], то [адресован вопрос] белорусскому премьеру". "Вам, Дмитрий Анатольевич, один вопрос задали, а мне шесть я насчитал", - посетовал на это Румас. "Правильно, - с улыбкой отреагировал российский премьер. - Вас реже видят". "В Москве", - добавил к этому Румас.