Представительский офис СПбГУ открылся в Бард-колледже в штате Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Представительский офис Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открылся во вторник в американском Бард-колледже в городе Аннандейл-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк). Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин, впервые в истории российский университет открыл свое представительство в Соединенных Штатах.

"В рамках реализации своей международной политики мы стремимся к максимальной интернационализации, к присутствию университета во всем мире, - подчеркнул Андрюшин. - Открытие представительства в США позволит нам существенно увеличить количество студентов по обмену не только с Бард-колледжем, но и с другими американскими университетами". По его словам, "помимо проведения крупных мероприятий, конференций, семинаров, круглых столов, воркшопов и студенческих выставок, представительство будет заниматься организацией обменов студентами".

На торжественной церемонии открытия представительства СПбГУ в США выступили сам Андрюшин, а также директор президент Бард-колледжа Леон Ботстайн, директор Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин и генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, который зачитал собравшимся обращение посла России в США Анатолия Антонова. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что это событие внесет значительный вклад в развитие двусторонних отношений, а также поспособствует взаимовыгодному научному обогащению двух народов. "Образование, наука, культура - это те сферы, которые в меньшей степени подвержены политическим турбуленциям", - указал в свою очередь Андрюшин.

Предваряя церемонию открытия, перед собравшимися выступил с лекцией на тему "Современная русская проза" писатель и профессор Санкт-Петербургского университета Андрей Аствацатуров. Торжественная часть продолжилась подписанием соглашения об открытии между Ботстайном и Андрюшиным и завершилась символической церемонией перерезания ленточки на входе в здание. Вечер продолжился выступлением студентов Бард-колледжа, которые исполнили произведения русских и американских композиторов.

По словам организаторов, Бард-колледж, основанный в 1860 году, является давним партнером СПбГУ в США. В настоящее время Санкт-Петербургский государственный университет имеет ряд соглашений о сотрудничестве с Бард-колледжем, которые позволяют осуществлять академический обмен студентами и научно-педагогическими работниками по направлению "Искусство и гуманитарные науки", обмен научной информацией, учебными программами, учебными пособиями и публикациями.