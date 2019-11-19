"Известия": студентам и аспирантам могут разрешить покупать льготные авиабилеты

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Студентам и аспирантам в возрасте до 30 лет, которые обучаются на очном отделении, могут разрешить приобретать авиабилеты на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь по льготным тарифам. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма депутата Госдумы Натальи Кувшиновой в правительство РФ.

По информации издания, Кувшинова предлагает внести изменения в постановление правительства о правилах предоставления субсидий из бюджета для обеспечения доступности воздушных пассажирских перевозок. В настоящее время льготные билеты могут покупать только граждане в возрасте до 23 лет вне зависимости от того, являются ли они студентами. Депутат выступает за расширение льгот на граждан в возрасте до 30 лет, обучающихся в бакалавриате, магистратуре, специалитете, аспирантуре и ординатуре на очной форме.

Кувшинова в письме пояснила, что поправка будет способствовать развитию молодежного туризма, получению высшего образования, а также участию в научных и образовательных обменах и конференциях. При этом расширение льгот будет осуществляться при существующих объемах субсидий.

В свою очередь в правительстве сообщили "Известиям", что письмо получено и направлено на рассмотрение в Министерство транспорта РФ и Росавиацию.