В восьми населенных пунктах Сахалина нарушилось электроснабжение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Метель и сильный ветер в Сахалинской области привели к аварии на линии электропередачи, в результате чего без электричества в среду остались жители восьми населенных пунктов Сахалина. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону.

"По состоянию на 09:00 местного времени (01:00 мск) 20 ноября в результате действующего циклона нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах: селе Павино Холмского района, селе Усково Тымовского района, селе Охотское Корсаковского района, поселке Белинское Томаринского района, селе Ольшанка, селе Орлово, селе Трудовик Углегорского района и частично в городе Невельске", - говорится в распространенном сообщении.

В работах по восстановлению электроснабжения задействованы четыре ремонтные бригады ПАО "Сахалинэнерго" из 12 человек и пять единиц техники. Количество отключенных потребителей пока не подсчитано.

18 ноября циклон с западной части страны и циклон с Японского моря накрыли четыре региона Дальневосточного федерального округа: Приморье, Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский край. В регионах сильные осадки и ветер. Влияние циклоны оказали и на Сахалин. По прогнозу синоптиков, со среды циклоны должны охватить всю Сахалинскую область, в 17 из 18 районах региона объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в районах области отмечаются метель и ветер, плохая видимость на дорогах, температура воздуха минус 1 градус. Но в Южно-Сахалинске ветра и осадков нет. Не работает паромная переправа между Сахалином и материком, отменены некоторые авиарейсы, ветер местами повредил фасады жилых домов.