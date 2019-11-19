"Известия": госорганы передадут МФЦ функцию приема граждан к 2024 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральные и региональные органы власти к 2024 году прекратят очный прием граждан и передадут эту функцию многофункциональным центрам (МФЦ). Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию законопроекта о госуслугах, который разработало Министерство экономического развития РФ.

По информации издания, законопроект закрепляет экстерриториальный принцип работы МФЦ - центры будут предоставлять услуги вне зависимости от прописки гражданина и его места нахождения. Так, сервисы органов исполнительной власти федерального уровня можно будет получить в любом МФЦ России, а регионального - в каждом МФЦ субъекта. Более того, многофункциональным центрам предоставят право привлекать к работе и негосударственные организации для повышения доступности госуслуг.

Отмечается, что законопроект предполагает предоставление услуги до фактического обращения гражданина и подачу комплексного заявления на несколько услуг одновременно. Так, вместе со сменой фамилии в российском паспорте, гражданин получит возможность одновременно поменять загранпаспорт и водительское удостоверение. Более того, документы смогут забрать третьи лица при предоставлении соответствующего подтверждения.

МФЦ также получат полномочия собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью. Другие документы будут оцифрованы и размещены в онлайн-профиле, после чего гражданину не потребуется их предъявлять при подаче заявления. При этом предоставление государственных услуг останется бесплатным, за исключением уплаты госпошлин за ряд сервисов.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года, отмечает издание.