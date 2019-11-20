"Известия": ответственность за любой шум в ночные часы могут внести в проект нового КоАП

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации предложил внести ответственность за любое нарушение тишины и покоя граждан в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма Совфеда комиссии по разработке нового кодекса.

По информации издания, Совфед выступил с идеей дополнить 14 главу документа статьей об ответственности за любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право граждан на тишину и покой в ночные часы - с 23:00 до 07:00. К таким действиям могут отнести громкое пение и использование звуковоспроизводящих устройств. Штраф за подобные нарушения для физических лиц будет составлять от 1 до 3 тыс. рублей.

Отмечается, что под действие статьи не будут попадать нарушения тишины, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением массовых мероприятий и религиозных праздников.

В настоящее время ответственность за шум установлена во всех 85 субъектах РФ. При этом под нарушением тишины подразумеваются крики, игра на музыкальных инструментах, проведение строительных работ. Полиция реагирует на подобные нарушения только в том случае, если между ней и региональными властями заключено соглашение по соответствующим правонарушениям. Подобное соглашение с МВД действует лишь в 28 регионах.

Как пояснила изданию член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, это является причиной того, что нарушение тишины остается безнаказанным в ряде регионов. Она также выразила уверенность, что внесение ответственности за любой шум снимет проблему привлечения полиции к пресечению правонарушений.