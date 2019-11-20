В ДВФУ запустили проект по подбору кадров для госуправления на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Проект "Госпрофи. РФ" по подбору кадров для государственного управления на Дальнем Востоке запустили на площадке Дальневосточного федерального университета. Проект реализуется на средства гранта "Росмолодежи", который составил 2,2 млн рублей, сообщила ТАСС сотрудник Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), автор и руководитель проекта "Госпрофи. РФ" Юлия Павлова.

Президент РФ по итогам встречи 6 сентября с представителями общественности Дальнего Востока поручил оказать содействие в реализации проекта "Госпрофи. РФ", который занимается поиском кадров для госуправления среди молодежи Дальнего Востока.

"Это социальный прообраз программы Master of Public Administration (MPA), цель которого подготовка управленческих кадров, участники проекта "Госпрофи. РФ" принимают участие в программе MPA. Проект осуществляется за счет грантовых средств "Росмолодежи", он выиграл 2,2 млн рублей. Программа реализуется под кураторством полпредства и Минвостокразвития РФ, они нам предоставляют административный ресурс для поиска наставников, менторов. Можно говорить о том, что из участников будет сформирован кадровый резерв", - сообщила Юлия Павлова.

Образовательная программа Master of Public Administration, запущенная на площадке ДВФУ, стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке программой подготовки управленческих кадров для цифровой экономики, которым предстоит решать задачу опережающего развития регионов. Это одно из шести направлений национального проекта "Цифровая экономика". Также среди них "Цифровые технологии", "Информационная безопасность", "Цифровое государственное управление" и другие. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Проект "Госпрофи. РФ" должен решить проблему недостатка компетенций управленческих кадров на Дальнем Востоке и отчасти проблему низкой эффективности реализации нацпроектов. Первый набор MPA составил 25 человек, 15 из них стали участниками проекта "Госпрофи. РФ". Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые уже работают или планируют работать в системе государственного управления, в муниципалитетах, в некоммерческих организациях. Их обучение продлится год и включит, по словам Павловой, необычные для таких программ аспекты, например, оценку личностных компетенций слушателей.

"Выпускной работой слушателей будет защита личного проекта в какой-то проблемной сфере в рамках своей деятельности. Для этого мы подбираем менторов, наставников из органов исполнительной власти или из другой сферы, где будет реализовываться проект участника", - рассказала Павлова. Сейчас слушатели выбирают темы для своих проектов.