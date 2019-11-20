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Во Владикавказе построят новую военную поликлинику

Первый этап работ планируется завершить в конце 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Новую военную поликлинику, которая станет частью комплекса зданий строящегося во Владикавказе военно-клинического госпиталя, возведут до конца следующего года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к возведению комплекса зданий военного клинического госпиталя Южного военного округа во Владикавказе. Первым этапом строительства предусмотрено возведение четырехэтажной поликлиники на 300 посещений [в сутки ] общей площадью около 9 тыс. кв. м, благоустройство территории, поставка немедицинской мебели и оборудования", - сообщили в пресс-службе.

Завершение работ первого этапа планируется в конце 2020 года.

В поликлинике создадут хирургическое, терапевтическое, эндоскопическое, стоматологическое отделения; инфекционный, педиатрический кабинеты; отделения лучевой диагностики, физиотерапии, функциональной диагностики; клинико-диагностическая лаборатория и другое. Для выявления заболеваний на ранней стадии поликлинику оснастят современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюрографическим аппаратом, рентгеновским маммографическим цифровым аппаратом, компьютерным томографом, дентальным цифровым аппаратом и цифровым ортопантомографом, электрокардиографом, ультразвуковой диагностической системой.

Сейчас уже выполнили работы по устройству фундаментов, подземной части здания, монолитного железо-бетонного каркаса и перекрытий. Завершились работы по устройству наружных стен.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщала, что во Владикавказе к 2021 году планируется построить военно-клинический госпиталь, комплекс зданий которого будет состоять из 30 зданий медицинского и хозяйственного назначения.

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