Россияне открывают пункты выдачи гуманитарной помощи для жителей северо-востока Сирии

РАККА /Сирия/, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) объявили о начале работы сразу нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи для жителей северных и северо-восточных районов Сирии.

Пункты выдачи начали работать в городах и мелких населенных пунктах, оказавшихся фактически отрезанными от центральных частей провинции Алеппо. Чтобы избежать провокаций, перед началом работы новых социальных пунктов в небо были подняты вертолеты российских ВКС. В это же время в окрестностях населенных пунктов в рейд вышли сотрудники военной полиции, создавая на этой территории максимально безопасную обстановку.

Глава общины Хабла Фазель Юнис Бахреб сообщил журналистам, что люди здесь жили на грани вымирания.

"Благодарим Россию за поддержку в такое трудное для нас время! Были постоянные провокации от боевиков. Теперь же мы чувствуем защиту, недавно тут построили мост, наши семьи объединились. И вот открыли пункт помощи, этого мы совсем не ожидали", - сказал Бахреб.

Местные жители говорят, что здесь долго находился опорный пункт боевиков. Они просто заходили в дома и стреляли в хозяев, когда им нужно было место, чтобы переночевать. Люди убежали из домов, а когда вернулись, все было разграблено.

На работу одного пункта гуманитарной помощи выделено чуть больше пяти часов. Около 3 тыс. пакетов с продовольствием в среднем раздают за два-три часа. По оценкам местной администрации, только в Кобани на открытие пункта социальной поддержки местного населения собралось почти 70% всего города. Раздачу гуманитарной помощи в этих районах планируют проводить регулярно.