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Генпрокурор Нью-Йорка подала иск к крупнейшему в США производителю электронных сигарет

Речь идет о компании Juul Labs

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вслед за властями Калифорнии во вторник подала судебный иск к компании Juul Labs, которая является крупнейшим производителем электронных сигарет в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генпрокурора.

Как говорится в исковом заявлении, компания прибегает к "вводящим в заблуждение методам" при рекламе своей продукции. По мнению Джеймс, указанные рекламные материалы ориентированы на несовершеннолетних, что запрещено законом. Генпрокурор утверждает, что данная деятельность Juul является основной причиной роста числа подростков в штате, которые курят электронные сигареты.

В иске также говорится, что Juul реализовывала свою продукцию среди несовершеннолетних с помощью своего сайта и через посредников. Кроме того, компания, по словам Джеймс, не уделяла достаточного внимания тому, чтобы сообщить покупателям о вреде, который причиняет организму курение электронных сигарет.

Джеймс требует, чтобы Juul прекратила описанные в исковом заявлении нарушения. Кроме того, генпрокурор добивается от компании выплаты штрафа. Его общий размер должен определить суд.

В понедельник аналогичный иск к Juul подали власти округа Лос-Анджелес и генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра. В мае с обвинениями в отношении компании выступили власти штата Северная Каролина. Расследования, касающиеся деятельности Juul, проводят также в Иллинойсе, Массачусетсе и ряде других штатов.

В понедельник представители Juul распространили заявление, в котором отмечается, что целевой аудиторией для ее продукции являются взрослые. В компании подчеркнули, что она не пытается реализовать свою продукцию среди несовершеннолетних.

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