Суд постановил снести незаконно построенную на Байкале турбазу

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области постановил снести туристическую базу "Два бегемота", собственник которой самовольно занял более одного гектара на берегу Байкала, возвел 27 строений и грубо нарушал природоохранное законодательство. Об этом в среду сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Судебная коллегия Иркутского областного суда оставила без изменения решение Ольхонского районного суда об удовлетворении требований прокурора об освобождении незаконно занятого земельного участка от строений туристической базы "Два бегемота", возмещении причиненного ущерба окружающей среде и устранении нарушений природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства природоохранный прокурор доказал, что больше одного гектара земли в Центральной экологической зоне озера Байкал занято самовольно. Туристический бизнес был организован с грубыми нарушениями закона и причинял вред природе. Сточные воды из выгребной ямы переливались на землю, неаккуратное хранение ГСМ привело к загрязнению почвы, отходы производства и потребления размещались на незащищенной земле. Исследования отобранных проб показали превышение показателей концентраций по нефтепродуктам в 542 раза. Причиненный ущерб почвам составил более 300 тыс. рублей.

Скважина, обеспечивающая базу водой, использовалась с нарушением санитарно-эпидемиологическим норм. Качество воды не контролировалось, мероприятия, предупреждающие ее загрязнение, не проводились. Прокуратура также выявила отсутствие пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, резервных огнетушителей, противопожарного водоснабжения и другие нарушения.

После того как Ольхонский районный суд вынес решение в пользу прокуратуры, собственник турбазы пытался его оспорить, однако апелляционная инстанция его жалобу не удовлетворила. По решению суда он должен снести строения турбазы, восстановить земельный участок, возместить причиненный ущерб.

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя Байкал, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, прилегающую к озеру водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории. Хозяйственная деятельность в этой зоне ограничена законодательством.