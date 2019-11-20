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Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона

В настоящее время в районах региона отмечаются слабая метель и ветер, плохая видимость на дорогах, температура воздуха минус 1 градус.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край), соединяющая остров и материковую часть страны, в среду возобновила работу после непогоды. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском морском пароходстве.

Работа переправы была нарушена в понедельник. Причиной послужил штормовой ветер в Татарском проливе, опасный для судов малого и среднего размера.

"Сегодня один паром выйдет из Ванино в 14:00 по хабаровскому времени, второй - в 17:00 (07:00 и 10:00 мск)", - сообщил собеседник агентства, добавив, что третий паром сейчас находится на плановом ремонте.

18 ноября циклон с западной части страны и циклон с Японского моря накрыли четыре региона Дальневосточного федерального округа: Приморье, Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский край. В регионах сильные осадки и ветер. Влияние циклоны оказали и на Сахалин. По прогнозу синоптиков, со среды они должны охватить всю Сахалинскую область, в 17 из 18 районах региона объявлено штормовое предупреждение, но пока погода не ухудшается.

Сейчас в районах области отмечаются слабая метель и ветер, плохая видимость на дорогах, температура воздуха минус 1 градус. Но в Южно-Сахалинске ветра и осадков нет. Отменены некоторые авиарейсы, несколько населенных пунктов лишены электроэнергии, ветер местами повредил фасады жилых домов. Закрыт центральный участок главной автомагистрали Сахалина.

Теги
РоссияСахалинская область
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