"Сибур" подготовит специалистов в Тюмени и на Дальнем Востоке по стандартам WorldSkills

ЧИТА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибур" будет готовить молодых специалистов на базе Дальневосточного федерального (ДВФУ) и Тюменского индустриального университетов по стандартам WorldSkills. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"Стороны договорились объединить усилия в подготовке качественных кадров по компетенции "Аппаратчик химических технологий" и с 2020 года начать на базе вузов-партнеров проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, в первую очередь в рамках программ целевой подготовки студентов для предприятий "Сибура", - говорится в сообщении.

Во время экзамена преподаватели оценят уровень знаний обучающихся, их умения и практические навыки в условиях моделирования реальных производственных процессов. "Результаты тестирования дают будущему работодателю больше информации о компетенциях выпускника, нежели только диплом о получении профессии. Также новый формат позволит сократить время обучения молодого специалиста на рабочем месте", - отметили в компании.

После успешной сдачи экзамена студенты получат электронные паспорта компетенций (Skills Passport), которые удостоверяют соответствие их навыков и знаний стандартам WorldSkills.

Для подготовки студентов к экзамену "Сибур" и университеты совместно обустроят учебные классы. Программа обучения и самого испытания будет разработана с привлечением сотрудников компании, преподавателей вуза и представителей союза "Молодые профессионалы" в соответствии со стандартами WorldSkills и условиями реального производства.

"Стандарты, которые внедряет WorldSkills, позволяют ускорить подготовку молодых профессионалов. После выпуска студент готов работать на реальном производстве, понимает сложные технологические процессы, работодателю не приходится несколько лет ждать, когда он станет полноценным специалистом. Это вопрос реальной экономии", - отметила директор корпоративного университета Сибура Наталья Ямщикова.