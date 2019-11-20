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Топилин раскритиковал планы Хабаровска по ремонту зданий ПНИ вместо строительства новых

По мнению министра социальной защиты населения региона, реконструкция позволит ускорить процесс расселения. Кроме того, ремонт обойдется дешевле строительства
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин раскритиковал власти Хабаровского края за планы по ремонту зданий для размещения и обслуживания граждан с психическими расстройствами вместо строительства новых. Об этом он заявил в среду в Хабаровске на расширенном заседании общественного совета при краевом министерстве социальной защиты, на котором обсуждаются вопросы соцобслуживания граждан с психическими расстройствами.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова на заседании представила план по развитию социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, рассчитанный до 2024 года. В частности, он подразумевает строительство социального учреждения в селе Некрасовка, включенного в нацпроект "Демография" и федеральный проект "Старшее поколение". Кроме того, она сообщила, что планируется провести ремонты зданий двух корпусов Горинского интерната, бывшей школы, больницы и других. Это, по словам Петуховой, должно позволить расселить людей и ликвидировать очередь в стационарные учреждения, которая сейчас составляет 134 человека.

"То, что вы предложили - взять старую больницу, старую школу, и опять построить старое за счет капитального ремонта - не шаг ли это назад? Не очень понятно, зачем вкладывать деньги в капитальный ремонт <...> вместо того, чтобы двигаться вперед. На федеральном уровне разработан концепт проекта, они позволяют модифицировать все от 50 мест, от 20 мест до 200 мест, зачем опять в старье-то лезть?", - сказал Топилин, комментируя этот план. Петухова ответила, что в регионе существует проблема расселения и проблема очередности, и реконструкция вместо строительства позволит ускорить процесс. Кроме того, ремонт обойдется дешевле, чем строительство.

После заседания Топилин сообщил журналистам, что раскритикованный им план будет доработан. "Договорились о том, что министерство [соцзащиты региона], Светлана Ивановна Петухова вместе с общественными организациями в течение двух месяцев доработают план действий. При этом мы исходим из того, что, безусловно, на федеральном уровне будет принято решение о выделении средств для создания инфраструктуры, но, все-таки, нового типа", - сообщил Топилин.

Расселение Горинского интерната

В начале ноября регион посетила руководитель центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, которая также ознакомилась с созданной в регионе системой работы с гражданами с психическими расстройствами. Она сообщила журналистам, что Хабаровский край станет участником проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" по созданию системы паллиативной помощи и получит методическую помощь и консультации по работе соцзащиты и органов опеки.

Тогда же глава региона Сергей Фургал заявил, что власти отказались от планов строительства психоневрологического интерната у села Некрасовка, куда планировалось переселить жительниц Горинского психоневрологического интерната, расположенного в деревянном помещении. Вместо этого власти намерены построить дом социального сопровождения с размещением в комнатах по 1-3 человека, дневным и круглосуточным сопровождением. Это позволит обеспечить людям лучший уход. В пресс-службе регионального правительства ТАСС тогда уточнили, что это может повлиять на сроки строительства и место размещения объекта.

О строительстве у села Некрасовка рядом с Хабаровском нового интерната для женщин, рассчитанного на 400 мест, в феврале сообщил начальник отдела краевого министерства соцзащиты Сергей Орбодиев. В мае его заместитель Михаил Бурлака сообщал, что строительство интерната стоимостью около 1,3 млрд рублей начинается в 2019 году, сдать его планируется в 2021 году. Интернат планировалось построить по поручению президента РФ по ликвидации таких ветхих объектов, основные средства должны были быть выделены в 2020-2021 году, 97% от стоимости объекта планировалось получить из федерального бюджета.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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