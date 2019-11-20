На Сахалине вышедшего к людям медвежонка поселят в зоопарке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Жители села Яблочное Холмского района (юг Сахалина) в среду обнаружили вышедшего к людям медвежонка. Животное отловили, его передадут в зоопарк Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в пресс-службе Минлесхоза региона.

По информации ведомства, медведи только начали готовиться к зимней спячке, так как в регионе снег выпал совсем недавно и температура воздуха держится на отметке около минус одного градуса. Несмотря на это, почти все медведи уже находятся в берлогах, а мать вышедшего к населенному пункту медвежонка погибла. В настоящее время детенышу не больше года, поэтому без помощи людей он не сможет выжить в дикой среде.

"Сегодня сотрудники Холмского лесничества, выехав по обращению граждан о встрече с медведем, обнаружили медвежонка-сеголетка в районе села Яблочное. По внешним признакам животное здорово", - говорится в сообщении. Руководство Минлесхоза Сахалинской области договорилось поместить животное в Южно-Сахалинский зоопарк. Там ему проведут ветеринарный осмотр и карантинирование.

Как сообщили в министерстве, сотрудники лесничества уже отловили медвежонка и временно разметили его в вольере для собак, обеспечив пищей и будкой. В четверг медвежонка отвезут в зоопарк. Сахалинские власти взяли ситуацию на контроль.

В министерстве ТАСС рассказали, что по данным 2018 года в регионе числятся 4 тыс. бурых медведей. Об их количестве за 2019 год говорить пока рано. За последние 13 лет численность медведей заметно выросла. Например, в 2005 году в лесах обитали только 2,7 тыс. особей.

Пиковым поголовье было в 2016 году, тогда насчитывалось 4,5 тыс. особей. Регулирование численности проводится только в ходе вынужденных отстрелов конфликтных особей, представляющих угрозу жизни и здоровью людей и сельскохозяйственных животных. Других, установленных законом оснований для этого в Сахалинской области нет.