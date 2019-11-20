Главная автомагистраль Сахалина открылась для движения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в среду днем восстановило движение для всех видов транспорта на трассе Тымовское - Ноглики (центральная часть главной магистрали Сахалина, соединяющей юг и север острова). Об этом сообщается в пресс-релизе регионального главка МЧС.

В понедельник циклон с западной части страны и циклон с Японского моря принесли на Сахалин метель и сильный ветер. С вечера вторника из-за непогоды была закрыта трасса Оноры - Ноглики длиной в 203 км (центральный отрезок главной магистрали острова в 853 км). В среду утром открыли для движения ее участок от села Оноры до поселка городского типа Тымовское.

"Открыто движение на участке автодороги Тымовское - Ноглики", - говорится в распространенном сообщении.

По прогнозу синоптиков, со среды циклоны должны охватить всю Сахалинскую область, в 17 из 18 районах региона объявлено штормовое предупреждение, но пока погода не ухудшается. Сейчас в районах области отмечаются слабая метель и ветер, плохая видимость на дорогах, температура воздуха минус 1 градус. Но в Южно-Сахалинске ветра и осадков нет. Отменены некоторые авиарейсы, несколько населенных пунктов лишены электроэнергии, ветер местами повредил фасады жилых домов.