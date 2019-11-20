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Вильфанд пообещал москвичам в четверг почти "пушкинские" мороз и солнце

По словам метеоролога, в столице ожидается солнечная погода и в пятницу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мороз и солнце ожидаются в столице в четверг, погода будет почти полноценной иллюстрацией стихотворения великого русского поэта Александра Пушкина "Зимнее утро". Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с четверга мы прогнозируем ясную погоду. Это будет, если Пушкина вспомнить, "мороз и солнце; день чудесный". Но там еще "под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит". Так вот все будет, кроме снега", - сказал он.

Солнечная погода продолжит радовать жителей Москвы и в пятницу, отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил о высоком атмосферном давлении в четверг, которое поднимется до 771 мм рт. ст. при норме для столицы 748 мм рт. ст.

По данным Гидрометцентра, днем в четверг и пятницу в столице прогнозируется 1-3 градуса мороза.

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