Минтруд пока не обсуждает идею снижения пенсионного возраста для жителей ДФО

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития РФ пока не обсуждает и не планирует ставить вопрос об изменении возраста выхода на пенсию для дальневосточников, заявил министр Максим Топилин в среду в Хабаровске, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщила 12 ноября газета "Известия", глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Харитонов считает, что для жителей Дальнего Востока возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее предложение было направлено в правительство РФ, однако кабмин, по данным издания, документ не поддержал. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, однако источники и порядок финансирования такого вида расходных обязательств не определены.

"Я пока не могу сказать, дали ли какой-то официальный ответ [на предложение Харитонова] или не дали, но у нас таких планов нет", - ответил министр на вопрос ТАСС о ходе обсуждения инициативы.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Неоднозначное предложение

Федеральные эксперты считают, что снизить пенсионный возраст для дальневосточников будет крайне сложно. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил ТАСС, что "выдергивать из всего большого разнообразия географических особенностей страны только Дальний Восток было бы нелогично, потому что есть еще арктическая зона страны, там есть проблемные территории с аналогичными, может, даже более трудными, условиями проживания и деятельности". По его словам, если добиваться изменений для всех подобных территорий, потребуются миллиарды рублей.

С этим согласен и заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, который участвовал в проработке пенсионной реформы в рабочей группе при госдуме. Эксперт пояснил ТАСС, что повышение пенсионного возраста позволило увеличивать пенсии россиян в 2019-2024 годах значительно выше инфляции, в том числе и на Дальнем Востоке. Снижение пенсионного возраста на отдельных территориях может потребовать и пересмотра пенсионных выплат.

Он добавил, что средняя продолжительность жизни включает в себя ряд факторов, в том числе младенческую смертность, поэтому при оценке пенсионной системы должны использоваться другие показатели. "Здесь правильнее говорить о продолжительности жизни в период после наступления пенсионного возраста", - пояснил эксперт. По его словам, в целом по России этот показатель у женщин выше, чем в большинстве других стран.

При этом инициативу депутата Харитонова поддерживают представители регионов Дальнего Востока. Они отмечают, что сложные климатические условия негативно влияют на здоровье дальневосточников; продолжительность жизни в макрорегионе сейчас ниже средней по стране, поэтому снижение пенсионного возраста позволило бы поддержать население.

Борьба с оттоком населения

Как считает депутат заксобрания Приморского края от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" Юлия Толмачева, предложение снизить для дальневосточников возраст выхода на пенсию поможет бороться с одной из главных проблем Дальнего Востока - отъездом жителей в другие регионы. Эту точку зрения разделяет и заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова. По оценке парламентария, экономические издержки из-за оттока молодежи из районов Крайнего Севера могут превысить затраты на выплату пенсий проживающим в этих районах гражданам.

"В настоящее время из этих регионов уезжают молодые люди. Уедут они - не будет ни организаций, ни налогов. И тогда государству придется содержать пенсионеров, что выльется в гораздо большие затраты", - приводит слова Епифановой ее пресс-служба.

При этом, по мнению замдиректора института РАНХиГС Горлина, сокращать отток населения из дальневосточных регионов необходимо не с помощью снижения пенсионного возраста, а за счет использования рыночных механизмов. "Если бизнесу и, может быть, государственным структурам нужно, чтобы люди там работали, их надо поддерживать через механизм оплаты труда. Иначе получается, что через пенсионную систему тем или иным образом будет дотироваться бизнес", - сказал эксперт.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике также считает, что для поддержки дальневосточников нужны другие меры. По его словам, неправильно "из всего объема вопросов качества жизни людей в регионах выделять только проблему пенсионного обеспечения". "Здесь все-таки нужно решать большую гамму вопросов: перспективы, возможности карьерного роста молодежи, получение квалифицированного образования, создание условий для жизни, вопросы здравоохранения, заработной платы и так далее", - отметил Рязанский.