На достройку новой системы водоотведения Владивостока необходимо около 1,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов новой системы водоотведения во Владивостоке требуют около 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого законодательного собрания по итогам заседания комитета по экономической политике и собственности.

Строительство новой системы водоотведения началось во Владивостоке в мае 2009 года при подготовке к саммиту АТЭС, который прошел в 2012 году. Программа предусматривала создание комплекса очистных сооружений, состоящего из Центрального, Южного и Северного планировочных районов и включающего в себя три станции очистки сточных вод, 31 канализационно-насосную станцию (КНС) и более 74 км напорно-самотечных коллекторов. Работы должны были быть завершены в 2012 году, но очистные сооружения до сих пор не работают на полную мощность.

"Чтобы в краевом центре очищались все хозяйственно-бытовые сбросы, осталось проложить 6,74 км напорно-самотечных коллекторов и ввести в эксплуатацию 15 КНС, причем пять из них необходимо построить с нуля. Стоимость строительно-монтажных работ по этим объектам составляет около 925 млн рублей. Кроме того, на оформление и ввод в эксплуатацию объектов, в том числе построенных ранее, потребуется более 268 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

На строительство объектов городской канализации уже потрачено 10,8 млрд рублей, 7,2 млрд рублей из них ушли на возведение очистных сооружений, еще 3,6 млрд рублей было направлено на прокладку сетей и создание канализационно-насосных станций. Сейчас на очистные сооружения поступает около 120 тысяч кубометров в сутки или до 80% городских канализационных сбросов.

Генеральный директор КГУП "Приморский водоканал" Сергей Белый на заседании комитета предложил провести работы в четыре этапа. "Выполнение всех этих работ займет 183 месяца, если производить их последовательно. При параллельной реализации мероприятий, как планируется завершить проект, потребуется 37 месяцев", - процитировала пресс-служба слова главы "Примводоканала".

Узаконить построенные объекты

В числе основных проблем, из-за которых создание новой системы водоотведения затягивается, он назвал вопросы, связанные с оформлением и вводом в эксплуатацию тех объектов, что были построены ранее. Так, на данный момент приняты работы по строительству станций очистки сточных вод Центрального, Южного и Северного планировочных районов, двух канализационно-насосных станций и пяти километров напорно-самотечных коллекторов, остальные смонтированные и находящиеся в эксплуатации объекты не сданы. "Они возводились к саммиту АТЭС самостроем, без определенных допусков, по аварийным ордерам. Сейчас их строительство необходимо узаконить, однако этот процесс достаточно долгосрочный", - отметил Сергей Белый.

Председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко на заседании отметил неудовлетворительную реализацию проекта по выводу на запланированную мощность объектов системы городской канализации.

"О запуске очистных сооружений мы говорим уже десять лет. Новую систему водоотведения должны были ввести в строй еще к саммиту АТЭС, на это было выделено федеральное и краевое финансирование. Однако после проведения этого масштабного международного мероприятия состоялось уже пять Восточных экономических форумов, а мы все возвращаемся и возвращаемся к вопросу строительства очистных, потому что они до сих не начали работать так, как было запроектировано", - процитировала пресс-служба заксобрания слова Сергея Ищенко.