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Лукашенко высоко оценил заботу патриарха Кирилла об укреплении мира и стабильности

Церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, отметил белорусский лидер

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив его роль в поддержании общественного согласия и стабильности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша неустанная забота об авторитете православия, поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви содействует укреплению мира и стабильности братских народов Беларуси и России", - говорится в поздравлении.

По словам Лукашенко, церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, сохранению и развитию духовного наследия. Глава государства отметил, что "многие годы служения патриарха Кирилла с благодарностью и теплотой воспринимаются верующими".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКирилл (патриарх)
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