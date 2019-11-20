Лекции, экскурсии и мастер-классы пройдут в Москве на День матери

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Лекции об этапах беременности, сохранении собственного здоровья и здоровья новорожденного, а также экскурсии и мастер-классы проведут в различных медицинских и образовательных учреждения столицы в честь Дня матери. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Как правильно пройти этапы беременности, сохранить свое здоровье и позаботиться о здоровье малыша, совместить материнство и карьеру - об этом и многом другом москвички узнают на лекциях, мастер-классах и экскурсиях в социальных, образовательных и медицинских учреждениях города. Их подготовили ко Дню матери, который отмечается 24 ноября", - говорится в сообщении.

21 ноября во флагманском центре "Мои документы" в центральном округе столицы пройдет лекция о подготовке к беременности и родам. 22 ноября лекции в женских консультациях и детских поликлиниках будут посвящены особенностям вынашивания ребенка, а также уходу за детьми в первые месяцы беременности. Непосредственно в День матери в 21 столичном роддоме пройдет день открытых дверей.

В мэрии добавили, что отдельное внимание уделят психологическому состоянию женщин с детьми. Так, 25 ноября психологи проведут вебинар о том, какие вопросы чаще всего тревожат женщин в первые месяцы после родов. В центре "Мои документы" в ЦАО пройдет лекция "Активная жизнь матери в мегаполисе", которая будет посвящена занятию спортом, хобби и творчеством после рождения ребенка.