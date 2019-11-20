Власти Приморья ограничили охоту на копытных в связи с эпидемией АЧС

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Временный запрет охоты на копытных животных загоном и с собаками введен в Приморском крае в связи с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС), которая продолжается в регионе с июля текущего года, сообщает пресс-служба администрации края.

"Охоту загоном и с охотничьими собаками на копытных животных запретили в Приморье до 15 января 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. По словам директора краевого департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, новые меры приняты для сохранения популяции кабана от эпизоотий, а также жизни и здоровья самих охотников", - говорится в сообщении.

По словам Панкратова, охотники, выгоняющие зверей с их насиженных мест обитания, провоцируют перемещение кабанов на значительные расстояния, в места, потенциально зараженные африканской чумой свиней. Теперь на копытных животных разрешено охотиться в засаде, с подхода, с вышек, на кормовых полях или подкормочных площадках. Ограничения охоты согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

"Эти меры помогут, прежде всего, людям, - сказал в разговоре с ТАСС директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. - АЧС в первую очередь опасна для домашних свиней. Но потеря кабана в лесу наносит вред и местным жителям и тиграм, для которых кабан - один из основных объектов добычи. Основная задача ограничения - не допустить разноса вируса по территории. Это мера непопулярная, но настоящие охотники, которые думают о будущем, должны правильно воспринять запрет и соблюдать его".

АЧС в Приморье зафиксирована в дикой природе Ханкайского, Красноармейского, Пожарского районов, Лесозаводского городского округа и в личном подсобном хозяйстве в селе Пожарское. Здесь выставлены ветеринарные посты и установлены дезбарьеры. Первый случай вируса на территории края был зафиксирован в одном из хозяйств Пограничного района в июле.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания.