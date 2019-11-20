В аэропорту Краснодара задержали более десяти рейсов из-за тумана

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Туман стал причиной задержки 11 авиарейсов в международном аэропорту Краснодар, сообщили в среду в пресс-службе авиаузла.

"На вылет задержано 11 рейсов: 7 рейсов в Москву. Также изменено время вылета рейсов в Белград, Екатеринбург, Минск, Тель-Авив и Уфу. Три воздушных судна, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что улучшение погодных условий ожидается к 10 часам. Все задержанные рейсы планируется обслужить до 14:30, добавили в аэропорту.