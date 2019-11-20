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В Севастополе открыли класс для подготовки детей-инвалидов по рабочим специальностям

В дальнейшем планируется заключение договоров с предприятиями города по прохождению в них практики обучающимися

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Севастопольские специалисты запустили программу профессионального обучения подростков с интеллектуальными нарушениями, которая позволит им получить специальность и подготовиться к взрослой самостоятельной жизни, сообщили ТАСС в департаменте образования и науки города Севастополя.

"С этого учебного года в государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении города Севастополя "Общеобразовательная школа-интернат №1" впервые открыт 10-й класс с углубленной трудовой подготовкой по профессиям "маляр-штукатур" и "рабочий зеленого хозяйства". При этом два года обучение осуществляется на базе школы-интерната и один год на базе среднего профессионального учреждения. Особенности образовательной программы позволят повысить социализацию выпускников", - сказал представитель департамента.

По данным департамента, такая практика для страны не уникальна, однако в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией до настоящего момента не реализовывалась. Сотрудники школы-интерната разработали программно-методическое обеспечение специально под свое учреждение с учетом федеральных требований. В интернате создана учебная база - штукатурная мастерская с кабинами для нанесения штукатурки, парники для выращивания декоративных растений и ухода за ними. Планируется, что с предприятиями города будут заключаться договоры, чтобы обучающиеся могли проходить практику и в дальнейшем быть трудоустроены.

"Непростая задача по трудоустройству выпускников с интеллектуальными нарушениями стояла не один год. Для этого проведена огромная предварительная работа всех заинтересованных учреждений и организаций, по результатам которой были определены специальности профильного обучения, просчитаны возможности впоследствии трудоустройства выпускников, а также наличие материально-технической базы для трудовой подготовки", - отметил собеседник.

Он добавил, что в этом году обучение в классах с углубленной трудовой подготовкой начали десять из 19 ребят, в 2019 году окончивших девять классов интерната. Решение о том, возможно ли это, принимает педсовет учреждения. Остальным подросткам даны рекомендации для их дальнейшей социализации, родителям предоставлена информация о существующих в городе социально-реабилитационных центрах и других учреждениях, в которых это возможно.

Теги
РоссияСевастополь
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