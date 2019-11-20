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Авиасообщение между Симферополем и Саратовом впервые не будет прерываться на зиму

Рейсы из аэропорта Гагарин в Симферополь и обратно осуществляются дважды в неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Прямые рейсы из Симферополя в новый аэропорт Саратова будут выполнять в зимний период. Впервые авиасообщение между двумя регионами не будет прерываться по окончании высокого курортного сезона, сообщили журналистам в среду в пресс-службе крымского аэропорта.

"Авиасообщение между столицами Саратовской области и Республики Крым в осенне-зимний период навигации открывается впервые в новейшей истории. Полеты из нового саратовского аэропорта Гагарин в Симферополь и обратно осуществляются дважды в неделю. Полет длится около 2 часов", - говорится в сообщении.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.

Единственный на территории Крыма действующий пассажирский аэропорт с двумя терминалами расположен в 14 км от Симферополя, он был построен в 1936 году. Аэропорт принимает рейсы 67 внутрироссийских направлений, способен производить до 15 взлетно-посадочных операций в час и обслуживать 3650 человек в час. Сейчас в аэропорту ведется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ВПП), строительство новой диспетчерской вышки, периметрового ограждения, установка светосигнального оборудования.

Теги
РоссияКрымСаратовская область
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