На Украине будут наказывать водителей за перевозку детей без автокресел

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Закон, который предполагает наказание водителей за перевозку детей без автокресел, 20 ноября вступил на Украине в силу. Днем ранее документ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины".

Теперь за путешествия с детьми без автокресла в первый раз водитель заплатит 510 гривен ($20). За повторное нарушение, совершенное в течение года, на него наложат штраф 850 гривен ($34).

Этот закон Верховная рада приняла 29 октября, президент Владимир Зеленский подписал документ 15 ноября.

При этом запрет на ненадлежащую перевозку детей в украинских правилах дорожного движения был и ранее. Так, нельзя было перевозить детей ростом меньше 145 см или возрастом меньше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. Также нельзя перевозить детей моложе 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, а организованные группы детей разрешается перевозить только в светлое время суток. Однако до сих пор ответственности за несоблюдение этих положений не предусматривалось.