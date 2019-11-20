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Ростовскую компанию оштрафовали на 1 млн рублей за загрязнение почвы под Астраханью

Организация не согласна с этим решением и намерена его обжаловать

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Донстройподряд" (Ростов-на-Дону) привлечена к административной ответственности и должна выплатить штраф в размере более 1 млн рублей за загрязнение почвы при рекультивации нефтяных ям в поселке Ильинка Астраханской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в управлении Росприроднадзора по региону.

В поселке Ильинка находятся 19 нефтеям, в которых хранится мазут, продукты очистки нефтеналивных судов, буровых растворов, нефтеотходов. Они являются объектом накопленного экологического ущерба и представляют угрозу для окружающей среды. Ранее было возбуждено административное дело по факту поступившей из Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры информации о незаконной перекачке и транспортировке нефтяных отходов (нефтешлама) из этих нефтеям.

"По итогам расследования в рамках данного дела назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 1 млн 25 тыс. рублей. Штраф должен быть взыскан с компании "Донстройподряд", - уточнили в управлении.

По данным управления, ранее был установлен факт проведения технического этапа рекультивации нефтеям - откачки смеси нефтяных отходов - при отсутствии проекта рекультивации и положительного на него заключения государственной экологической экспертизы. В итоге был выявлен ряд грубых нарушений природоохранного законодательства, а также нанесен ущерб почве в результате загрязнения ее нефтепродуктами на 900 тыс. рублей. Его нарушители должны возместить добровольно.

Как уточнили ТАСС в ООО "Донстройподряд", компания не согласна с данным решением и намерена его обжаловать. "Мы купили только то, что находится в ямах. Сам объект нам не принадлежит. Мы никакой ущерб почве не наносили, поэтому намерены обжаловать штраф. Сейчас мы работы приостановили и ничего не вывозим", - сказал представитель компании.

Ситуация находится на контроле управления Росприроднадзора.

Теги
РоссияАрхангельская область
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