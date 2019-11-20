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Под Воронежем уволили лаборанта, которая из-за опьянения не смогла сделать рентген ребенку

Видео с пьяной сотрудницей медучреждения опубликовал отец ребенка

ВОРОНЕЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Главный врач Семилукской районной больницы в Воронежской области Алексей Акульшин уволил лаборанта-рентгенолога, которая вышла на работу в состоянии алкогольного опьянения и не смогла сделать рентген ребенку. Об этом ТАСС в среду сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Видео с пьяной сотрудницей Семилукской райбольницы снял и во вторник выложил в интернет мужчина, который привез своего ребенка на рентген, предположительно, сломанной руки. Лаборант-рентгенолог находилась в состоянии сильного опьянения, при котором не могла не только делать рентген, но даже разговаривать. Мужчина в видео заявил, что обратился к руководству больницы и в департамент здравоохранения региона.

"Главный врач Семилукской райбольницы уволил лаборанта-рентгенолога", - сказала ТАСС представитель департамента.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения, лаборанта-рентгенолога сразу после сообщения отстранили от работы и провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Теги
РоссияВоронежская область
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