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Зеленский заявил, что готов каждое утро делать зарядку со всей страной

Президент Украины назвал идею школьника из Кривого Рога "интересной и классной"

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы готов каждое утро со всей страной в 07:00 утра делать онлайн-зарядку ради пропаганды здорового образа жизни. Такую идею озвучил один из школьников Кривого Рога во время встречи в среду главы государства с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

По мнению подростка, Украина могла бы стать спортивнее, если бы можно было делать зарядку вместе с президентом. "Если люди хотят, то можно в 07:00. Это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять", - заявил в ответ Зеленский.

Правда, присутствовавшая на встрече супруга президента Елена отреагировала на предложение более скептически. По ее мнению, эта идея напоминает "советские времена, когда есть генеральный секретарь". "Можно еще и гимн спеть после этого", - сыронизировала она.

Но Зеленский поддержал идею и добавил, что местные органы власти могли бы стадионы и спортивные площадки подготовить для школьников.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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