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Минюст разъяснил правила регистрации рождения ребенка от суррогатной матери

В ведомстве отметили, что супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери, могут быть записаны родителями ребенка только с ее согласия
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции разъяснило, какие документы необходимы для регистрации в органах ЗАГС рождения ребенка от суррогатной матери.

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"Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка. Заявление о рождении ребенка могут подать как оба родителя, так и один из них в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей)", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

С заявлением о рождении ребенка также должны быть предоставлены паспорт заявителя; свидетельство о рождении ребенка, выданное медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы, в которой происходили роды; документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия суррогатной матери на запись супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, родителями ребенка; а также свидетельство о заключении брака родителей либо свидетельство об установлении отцовства. Также можно подать электронное заявление, а документы представить уже при личном обращении. "Вместе со свидетельством о рождении вам выдадут справку о рождении, на основании которой в течение полугода после рождения ребенка можно подать заявление на получение пособий", - пояснили в министерстве.

В Минюсте отметили, что супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери, могут быть записаны родителями ребенка только с ее согласия. В случае его отсутствия признание супругов родителями может быть установлено в судебном порядке. При этом судебная практика показывает, что отказ суррогатной матери не может служить безусловным основанием для отказа им в удовлетворении иска о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. Все эти правила также распространяются на случаи, когда договор на вынашивание ребенка суррогатной матерью заключен одинокой женщиной.

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