Sotheby's снял с торгов скульптуру Бэнкси после утверждений о ее краже

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Аукционный дом Sotheby's снял с торгов скульптуру британского уличного художника Бэнкси под названием The Drinker с оценочной стоимостью в £1 млн ($1,3 млн) после появившихся утверждений о том, что она была украдена. Об этом в среду проинформировала газета The Guardian.
Художник Энди Линк ранее заявил, что считает себя законным владельцем скульптуры высотой 180 см, которая была похищена из его сада несколько лет назад, куда он ее принес с улицы. Изначально Бэнкси оставил эту работу в 2004 году на небольшой площади неподалеку от Шафтсбери-авеню в центре Лондона. Она пародирует одну из самых известных скульптур Огюста Родена "Мыслитель", над которой французский мастер работал в 1880-1882 гг.
После "похищения" статуи Линк связался с Бэнкси и потребовал от него выкуп в £5 тыс. ($6,5 тыс.) за возвращение скульптуры. Анонимный художник в ответ предложил ему £2 ($2,5), чтобы купить канистру бензина и поджечь "Пьяницу". В результате скульптура так и осталась в саду Линка, пока ее оттуда не вынесли неизвестные.
Sotheby's указал, что решение об отзыве с торгов работы Бэнкси не связано с утверждением Линка, при этом остается неизвестным, когда аукционный дом сможет снова выставить данный лот на продажу.
Британцы относятся к Бэнкси как к национальному достоянию. Произведения художника, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью как у поклонников современного искусства, так и у коллекционеров. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, доподлинно неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.