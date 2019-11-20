Sotheby's снял с торгов скульптуру Бэнкси после утверждений о ее краже

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Аукционный дом Sotheby's снял с торгов скульптуру британского уличного художника Бэнкси под названием The Drinker с оценочной стоимостью в £1 млн ($1,3 млн) после появившихся утверждений о том, что она была украдена. Об этом в среду проинформировала газета The Guardian .

Художник Энди Линк ранее заявил, что считает себя законным владельцем скульптуры высотой 180 см, которая была похищена из его сада несколько лет назад, куда он ее принес с улицы. Изначально Бэнкси оставил эту работу в 2004 году на небольшой площади неподалеку от Шафтсбери-авеню в центре Лондона. Она пародирует одну из самых известных скульптур Огюста Родена "Мыслитель", над которой французский мастер работал в 1880-1882 гг.

После "похищения" статуи Линк связался с Бэнкси и потребовал от него выкуп в £5 тыс. ($6,5 тыс.) за возвращение скульптуры. Анонимный художник в ответ предложил ему £2 ($2,5), чтобы купить канистру бензина и поджечь "Пьяницу". В результате скульптура так и осталась в саду Линка, пока ее оттуда не вынесли неизвестные.

Sotheby's указал, что решение об отзыве с торгов работы Бэнкси не связано с утверждением Линка, при этом остается неизвестным, когда аукционный дом сможет снова выставить данный лот на продажу.

Британцы относятся к Бэнкси как к национальному достоянию. Произведения художника, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью как у поклонников современного искусства, так и у коллекционеров. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, доподлинно неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.