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Фильм о тренере Путина по дзюдо Рахлине покажут на Первом канале 27 ноября

Время показа пока уточняется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Фильм о заслуженном тренере РСФСР и заслуженном работнике физической культуры РФ Анатолии Рахлине, который был тренером президента России Владимира Путина по дзюдо, покажут по Первому каналу 27 ноября, сообщил его сын, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

"На протяжении долгого времени мы создавали фильм о нашем клубе, это будет фильм о моем отце, о нашем клубе. Я ездил в Кремль, мы брали интервью и у Владимира Владимировича [Путина], у многих наших воспитанников <...> Вчера дали добро, вставили в сетку Первого канала - 27 ноября на Первом канале это фильм выйдет в эфир", - сказал Рахлин на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС. Он добавил, что время показа в этот день пока уточняется.

На пресс-конференции также был представлен фрагмент фильма с воспоминаниями Путина о том времени, когда он был воспитанником клуба и тренировался у Рахлина, архивные комментарии самого Анатолия Рахлина и других воспитанников спортклуба.

Тренер Анатолий Рахлин умер в августе 2013 года. Он был первым тренером по дзюдо Владимира Путина. Его сын Михаил Рахлин также является главой Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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