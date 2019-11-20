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Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах в ночные смены

В в пресс-службе департамента отметили, что данные о массовых нарушениях, отсутствии сотрудников на местах "потому что спят" также не являются достоверными

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию некоторых СМИ о массовых нарушениях в больницах в ночные смены, в том числе о том, что медики спят, находясь на ночных дежурствах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что проверка Департамента здравоохранения Москвы якобы выявила, что врачи в столице спят во время ночных дежурств. По данным канала, в результате проверки также выяснилось, что у сотрудников нет бейджей, нет комнат для отдыха, и их самих нет на местах. Mash заявил, что в связи с этим обсуждается отказ от 24-часовой рабочей смены.

"Информация о том, что проверка якобы была внезапной и носит глобальный характер не соответствует действительности. Данные о соответственно выявленных массовых нарушениях, отсутствии сотрудников на местах "потому что спят" также не являются достоверными", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что департамент на регулярной основе проводит проверки деятельности медицинских организаций в любое время работы учреждения, в том числе и в ночное время суток. "Выявляемые единичные случаи нарушений доводятся до главного врача медицинской организации, который в целом отвечает за качество и всю организацию лечебно-диагностической работы, принимает необходимые управленческие решения", - добавил он.

Проверки осуществляются по многим параметрам, в том числе и по показателям трудовой дисциплины сотрудников медицинских организаций. Мероприятия направлены на контроль за качеством оказания медицинской помощи пациентам.

"Все сотрудники учреждения должны выполнять свои обязанности, установленные должностными инструкциями, в течение всего времени рабочей смены, в противном случае возникают риски ненадлежащего ухода и наблюдения за пациентами. Например, в ночное время пациент может вызывать дежурную медицинскую сестру в каких-либо случаях, и важно, чтобы сотрудники были на месте и могли быстро отреагировать на обращение пациента", - добавил представитель департамента.

Он также отметил, что график работы медицинского персонала рассчитывается по трудовому законодательству и с учетом индивидуальных пожеланий сотрудников. Кроме того, все сотрудники привлекаются к работе в ночные смены только после личного согласия. Для удобства во всех стационарах организованы комнаты отдыха и приема пищи, где можно отдохнуть в перерыве или после смены.

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