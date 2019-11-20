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Медведев: общественники и СМИ должны быть привлечены к работе правозащитного центра ЕР

Премьер-министр сообщил, что Ассоциация юристов подтвердила свою готовность сотрудничать с центром
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым привлечь к работе создаваемого "Единой Россией" правозащитного центра представителей гражданского общества, не связанных с партией, а также представителей СМИ.

"Считаю, что к работе в центре могут быть, конечно, привлечены представители гражданского общества, которые, может быть, не имеют прямого отношения к "Единой России", это даже лучше, поскольку они могут представлять и какие-то иные общественные настроения и, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее", - заявил премьер-министр, председатель "Единой России" на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями.

Председатель "Единой России" подчеркнул, что партия нуждается в таком содействии, а также рассказал о том, что свою готовность сотрудничать с центром подтвердила Ассоциация юристов. Медведев также выразил надежду на то, что появятся и другие предложения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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