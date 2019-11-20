Выставка к 75-летию освобождения Европы от фашизма открылась в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", посвященная 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, открылась в среду в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР).

"Эта победа досталась ценой неимоверных усилий и жертв, в боях на территории стран Восточной и Центральной Европы участвовало более 7 млн советских солдат и офицеров. Нацизм был разгромлен как политическое явление и как безумная идея, и чтобы осознать масштаб и значение совершенного советским солдатом подвига, достаточно вспомнить облик стран в период оккупации. Это расовые законы и лагеря смерти, рабское положение населения этих стран и безграничная власть оккупантов. Лишь с помощью масштабной поддержки Советского Союза они сумели вернуться к мирной жизни", - сказал в ходе церемонии открытия председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он также отметил, что на основе этой выставки будут созданы или уже созданы еще около 20 экспозиций, которые будут представлены в странах Центральной и Восточной Европы и некоторых странах СНГ. "Я уверен, что в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы интерес как к нашей стране, так и к освободительной миссии Красной армии будет только возрастать", - добавил Нарышкин.

В экспозиции представлены архивные материалы, рассказывающие о дисциплине и боевом духе в частях Красной армии, ее взаимодействии с местными органами управления, о гуманитарной помощи местному населению. Посетители смогут увидеть более 300 экспонатов периода Великой Отечественной войны. Среди них - телефонный аппарат из штаба командующего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса; радиостанция, смонтированная в ведре советскими заключенными концлагеря Бухенвальд; поздравление маршалу Константину Рокоссовскому от жителей освобожденной Польши; радиола, вывезенная из здания рейхсканцелярии в 1945 году; символические ключи от освобожденных городов, врученные командирам Красной армии и другие.

Выставка завершает масштабный международный проект, приуроченный к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, реализованный ГЦМСИР при поддержке Минкультуры РФ, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и фонда "История Отечества".