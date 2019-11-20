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Фонд Хабенского запустил проект #этонелечится об излечимости рака и проблемах фобий

Организаторы акции считают, что этот проект поможет обществу услышать реальные истории о победе над онкологическими заболеваниями и поддержит тех, кто в настоящее время проходит лечение

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил проект #этонелечится, главной целью которого является распространение идеи, что онкологические заболевания излечимы, в отличие от фобий и зависимостей, от которых люди зачастую не могут избавиться всю жизнь. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции в Москве директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

"Наша задача - сделать так, чтобы большинство людей, живущих в нашей стране, понимали, что рак - это не приговор, а всего лишь диагноз, который можно и нужно вылечить. Задуманный нами вместе с партнерами проект требует активного включения. Мы хотим призвать тех людей, у которых есть опыт борьбы и победы над раком, публиковать свои истории на сайте raklechitsa.ru", - сказала она.

По ее словам, это поможет обществу услышать реальные истории о победе над онкологическими заболеваниями и поддержит тех, кто в настоящее время проходит лечение. Помимо этого, подразумевается общественная кампания в социальных сетях. "Мы призываем опубликовать свои фобии и привычки, с которыми люди не могут справиться всю жизнь, пригласить это сделать своих друзей и не забыть упомянуть два хештега #этонелечится и #раклечится. Чем больше будет таких сообщений, тем больше эта шутливая интонация должна сработать", - рассказала Мешкова.

Народный артист России Константин Хабенский также отметил, что в настоящее время люди воспринимают онкологические заболевания как "смерть и безысходность". "Мы делаем первые шаги для того, чтобы общество к онкологии и подобным заболеваниями относилось не так категорично, чтобы, допустим, нашего ребенка, который прошел лечение, терапию и вышел обратно в большую жизнь, не считали заразным, чтобы его не отводили от других детей, чтобы дети не отстранялись от него и понимали, что это не самая страшная болезнь", - объяснил он.

Хабенский подчеркнул, что самой страшной болезнью является то, что в отличие от онкологического заболевания не лечится. Например, фобии, привычки людей, которые они проносят через всю жизнь. "Чистые руки, страх фильмов ужасов или боязнь опоздать куда-либо, боязнь тараканов, все, что угодно <...> Вот это не лечится, а онкология излечима при дополнительном условии, если мы все-таки победим этот миф, страхи, легенды, связанные с этим заболеванием", - отметил он.

О фонде

Благотворительный фонд Константина Хабенского создан в 2008 году и занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Теги
РоссияХабенский, Константин Юрьевич
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