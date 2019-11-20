Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голикова: свыше 24 тыс. человек приняли участие в чемпионате "Абилимпикс" за четыре года

Почти 17 тыс. продолжили обучение и были трудоустроены, отметила вице-премьер

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 24 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в национальном чемпионате "Абилимпикс" с 2015 года. Об этом говорится в приветствии вице-премьера Татьяны Голиковой, которое в среду зачитала министр просвещения Ольга Васильева на открытии V национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

"За четыре года в конкурсах "Абилимпикс" приняло участие более 24 тыс. человек, из которых почти 17 тыс. продолжили обучение и были трудоустроены. При этом число чемпионатов с 2016 года увеличилось почти в шесть раз", - следует из приветствия.

В 2019 году в соревнованиях, которые проходили по всей России, приняли участие более 10 тыс. человек, из них в Москву на финальный этап приехало более 1,8 тыс. человек из всех регионов страны, отметила министр.

По итогам чемпионата будет дан старт формированию состава национальной сборной для участия в международном чемпионате "Абилимпикс" в 2021 году, добавила она.

V Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Москве с 20 по 22 ноября в Москве. Он является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках национального проекта "Образование".

В течение года по стране проходили региональные соревнования, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек. Как отметили организаторы, на финальный этап чемпионата в Москву приехало более 1800 конкурсантов из всех 85 регионов России, их работу будут оценивать свыше 500 экспертов, а помогать на площадках гостям и участникам соревнований будут около 400 волонтеров. Участники будут состязаться в мастерстве по 62 основным компетенциям.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Власти Сочи сообщили о трехкратном росте числа туристов из Израиля в 2019 году
Общий пассажиропоток из Израиля в Сочи в этом году составил 110 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС