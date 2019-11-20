Голикова: свыше 24 тыс. человек приняли участие в чемпионате "Абилимпикс" за четыре года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 24 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в национальном чемпионате "Абилимпикс" с 2015 года. Об этом говорится в приветствии вице-премьера Татьяны Голиковой, которое в среду зачитала министр просвещения Ольга Васильева на открытии V национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

"За четыре года в конкурсах "Абилимпикс" приняло участие более 24 тыс. человек, из которых почти 17 тыс. продолжили обучение и были трудоустроены. При этом число чемпионатов с 2016 года увеличилось почти в шесть раз", - следует из приветствия.

В 2019 году в соревнованиях, которые проходили по всей России, приняли участие более 10 тыс. человек, из них в Москву на финальный этап приехало более 1,8 тыс. человек из всех регионов страны, отметила министр.

По итогам чемпионата будет дан старт формированию состава национальной сборной для участия в международном чемпионате "Абилимпикс" в 2021 году, добавила она.

V Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Москве с 20 по 22 ноября в Москве. Он является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках национального проекта "Образование".

В течение года по стране проходили региональные соревнования, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек. Как отметили организаторы, на финальный этап чемпионата в Москву приехало более 1800 конкурсантов из всех 85 регионов России, их работу будут оценивать свыше 500 экспертов, а помогать на площадках гостям и участникам соревнований будут около 400 волонтеров. Участники будут состязаться в мастерстве по 62 основным компетенциям.