Законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей ДФО доработают с учетом Арктики

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Проект закона, предполагающий возвращение на Дальнем Востоке прежнего возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 50 для женщин, планируется доработать, распространив инициативу и на Арктическую зону России. Об этом сообщил ТАСС автор инициативы, глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Как сообщила 12 ноября газета "Известия", Харитонов считает, что для жителей Дальнего Востока возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее предложение направили в правительство РФ, однако кабмин, по данным издания, документ не поддержал. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, однако источники и порядок финансирования такого вида расходных обязательств не определены.

"Мы его [законопроект] решили дополнить северными территориями, Арктикой, поэтому будем дальше работать. Торопиться не надо, надо все взвесить. Поэтому сегодня мы его приостановили, будем продолжать работать", - сказал он.

Как считает Харитонов, распространение инициативы на Арктику является логичным. По его словам, возможность получить льготы будет привлекать людей на северные территории. "Почему бы не иметь возможность молодым людям заработать себе пенсию раннюю, чтобы мотивацию создать на этих непростых направлениях", - пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.