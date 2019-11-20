Здание для Тихоокеанского медкластера на Сахалине введут в эксплуатацию в начале 2020 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Шестиэтажное здание в центре Южно-Сахалинска, которое решено отдать для размещения филиалов ведущих российских и зарубежных медицинских клиник, планируется сдать в начале следующего года. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе правительства Сахалинской области.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поднял тему создания медкластеров на Дальнем Востоке. Для регионов, которые возьмутся за это, предусмотрена возможность федерального финансирования. В начале ноября власти Сахалинской области заявили, что к 2025 году планируют создать в регионе Тихоокеанский медицинский кластер, который сможет объединить государственные, частные и иностранные клиники.

"Международный медицинский кластер разместится рядом с консультативно-диагностическим центром в Южно-Сахалинске. Сдать здание строительная компания ["Сфера"] планирует в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что здание имеет площадь в 14 тыс. кв. м.

Как рассказали ТАСС в областном правительстве, благодаря созданию кластера более 1 тыс. сахалинских специалистов получат возможность пройти стажировку в России и за рубежом. В кластер войдут диагностика, лечение и блоки бальнеологии и курортов, где люди смогут проходить реабилитацию с помощью грязей и специальных вод. Губернатор региона Валерий Лимаренко допускает сотрудничество с Владивостоком и считает, что дальневосточные регионы способны в будущем перехватить у Китая, Кореи и Японии роль территорий с самой развитой системой здравоохранения.

По информации пресс-службы правительства региона, медицинская реформа призвана увеличить продолжительность жизни в области до 78 и более лет. Передовое оборудование, высококвалифицированные кадры в областных медучреждениях избавят жителей от необходимости выезжать на лечение в другие регионы и за рубеж. Сахалинская область уже нашла потенциальных партнеров - как финансовых (инвестиционный банк "ВТБ капитал", госкорпорация развития ВЭБ.РФ), так и технологических (бизнес-школа "Сколково").