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Лучшим подарком на Рождество для шведов станет коробка, куда можно убрать свой смартфон

Подарок "является отражением нашего времени", считают в Исследовательском институте торговли

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Лучшим подарком на Рождество для жителей Швеции в этом году станет коробка для мобильного телефона, в которую можно убрать свой смартфон, когда хочется отдохнуть от него. К такому выводу пришли эксперты шведского Исследовательского института торговли, которые в преддверии праздника провели ряд традиционных опросов.

Коробку для телефона можно купить в магазине или сделать самому. Этот подарок "является отражением нашего времени", отмечается в пресс-релизе организации. "2019 год стал годом, когда все больше и больше шведов начали задумываться о том, каким образом и как часто мы используем мобильный телефон в повседневной жизни. Рождественский подарок этого года - это коробка, в которую можно убрать телефон, чтобы мы могли легче найти баланс между подключенностью и свободой от экрана", - отмечено в сообщении.

"Шведы все больше размышляют об использовании своих телефонов и теперь все чаще пытаются соответствующим образом скорректировать свое поведение. Например, уже сегодня существуют приложения для управления временем у экрана. "Телефонная коробка" - это инструмент для времени, когда вы хотите убрать телефон, чтобы почитать книгу, поспать или провести время с семьей", - отмечает директор института Юнас Арнберг.

Сам мобильный телефон стал "подарком года" в 1994 году. В прошлом году этого почетного звания удостоилась одежда из переработанных материалов или же секонд-хенд (бывшая в употреблении), в 2017 - электрический велосипед, а до этого - очки виртуальной реальности, робот-пылесос, фитнес-трекер, соковыжималка, наушники, пакеты с набором продуктов и планшетный компьютер. Еще раньше победителями становились массажный коврик, подарочный сертификат на поход в театр, турпоездку, прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре или обед в ресторане, а также навигатор для автомобиля.

Впервые "лучший подарок" выбирали в 1988 году. Тогда большинство шведов мечтали о машине для выпечки хлеба, которая сегодня у многих жителей страны пылится в кладовке.

В этом году продажи в преддверии праздников на 3% превысят показатели прошлого года, прогнозирует НИИ торговли, а всего шведы потратят в магазинах в декабре приблизительно 79,8 млрд крон (около $8,3 млрд).

Одновременно с этим сайт сравнения цен Pricerunner в сотрудничестве с социологическим центром Kantar Sifo провел собственный опрос о лучшем подарке на Рождество. На первой строчке оказалась книга. "Мы говорим об обычной книге. Самое интересное, что больше всего книги предпочитают молодые люди в возрасте 18-29 лет. На Рождество мы, кажется, хотим отдохнуть от всех цифровых и социальных сетей", - отмечено в пресс-релизе сайта.

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Швеция
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